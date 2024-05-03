Тотальное бессилие: о каких проблемах с психикой говорят выходки Бритни Спирс

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 42 0

Психолог Яушева: импульсивность в поведении Спирс может быть защитной реакцией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Blake; 5-tv.ru

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Почему непрожитый подростковый бунт мог стать причиной душевных заболеваний популярной певицы?

Отсутствие полноценного периода сепарации от родителей во время подросткового возраста могло стать причиной нестабильного психоэмоционального состояния американской певицы Бритни Спирс. Такой точкой зрения поделилась с 5-tv.ru клинический психолог Дарья Яушева.

«Возможно, это пограничное расстройство личности. <…> Речь идет о таких проявлениях, как импульсивность, сложности с самоконтролем, эмоциональная неустойчивость», — уточнила специалист.

Психолог Дарья Яушева также предположила, что у знаменитой певицы, возможно, развилось истероидное расстройство личности. Об этом может свидетельствовать вычурное, театральное поведение.

Эксперт предположила, что таким образом в психике Спирс могут срабатывать защитные механизмы и отыгрывание внутренних конфликтов.

«Вытеснение каких-то мыслей, сложностей внутреннего плана. И здесь очень серьезно могла повлиять ранняя популярность. Психика была не готова справляться с той нагрузкой», — предположила Дарья Яушева.

Эксперт не исключила влияние давления извне на юную Бритни Спирс из-за свалившейся на нее славы. Отсутствие личного пространства для проживания эмоций — это последствие рано построенной карьеры, отметила психолог.

«Это то, как мне кажется, что должны осознавать родители, которые очень рано начинают строить карьеру своих детей — они отнимаю у них этапы нормативного развития, когда должен быть и подростковый бунт», — объяснила специалист.

По ее словам, в это время у подростка, как правило, происходит сепарация и формируются собственные ценности, жизненные ориентиры. Дарья Яушева предположила, что вероятное отсутствие такого этапа в юношестве американской певицы мог буквально «отнять» у нее собственное самоощущение.

Кроме того, психолог отметила, что опека отца над артисткой могла сильно повлиять на ее самооценку и уверенность в себе. Этот этап мог вызвать у нее состояние бессилия.

«Это тоже очень серьезно могло повлиять на ее самоощущение, самоценность и дальнейшее поведение. Потому что все-таки взрослому человеку очень важно ощущать себя в силе», — отметила Дарья Яушева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бритни Спирс после ссоры с бойфрендом потребовалась помощь медиков.

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Тотальное бессилие: о каких проблемах с психикой говорят выходки Бритни Спирс

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