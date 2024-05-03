На Украине теперь признают годными к службе в тылу больных ВИЧ и раком

В ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут призывать больных ВИЧ и тех, у кого диагностирована онкология. Приказ с обновленным списком заболеваний для службы в ВСУ был опубликован на сайте Минобороны Украины.

Таким образом киевский режим избавился от такого понятия службы как «ограничено годный». Согласно документу, мужчины, страдающие ВИЧ, в том числе и прогрессирующим, а также больные туберкулезом и злокачественными образованиями могут быть призваны в ВСУ и, в зависимости от стадии заболевания, служить в тыловых частях или военкоматах.

При этом, если у больного нет симптомов какого-либо вируса, а смертельное заболевание находится в стадии ремиссии, его отправят на фронт.

Мобилизация на Украине

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В феврале 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагал изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

При этом 11 апреля Верховная рада приняла большинством голосов закон об ужесточении мобилизации. Документ, в первую очередь, ужесточает порядок проведения мобилизации на Украине, предусматриваются наказания за уклонения. В документе также уточняются категории лиц, подлежащих призыву. Ожидается, что это приведет к мобилизации сотни тысяч украинцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как украинцы пытаются избежать мобилизации.