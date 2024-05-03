«В 34 вхожу красиво»: Иде Галич потребовалась помощь медиков в день рождения

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 36 0

Ида Галич вызвала скорую помощь в свой день рождения

«В 34 вхожу красиво»: Иде Галич потребовалась помощь медиков в день рождения

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Что случилось со знаменитостью?

Блогеру Иде Галич в свой 34-й день рождения пришлось вызвать скорую помощь из-за проблем с шеей. В своем Telegram-канале звезда опубликовала фото, на котором присутствует врач. Однако она все же поспешила успокоить подписчиков и написала, что поводов для волнения нет.

«Без паники. У меня защемило шею. В 34 вхожу красиво», — написала знаменитость.

Галич также опубликовала кадры, на которых видно шприц и три ампулы. Но устрашающую картину разбавляет смех подруг Иды и врач, который поет имениннице песню «С днем рождения».

Свой праздник Ида Галич отмечает в Сочи вместе с подругами, и ни в чем себе не отказывает. Однако торжество началось не так гладко, как хотелось бы. Сначала в Красной поляне пошел дождь, из-за чего пришлось отменить ужин, а после появились проблемы со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ида Галич смирилась с недостатками своего тела. С годами она поняла — неидеальная фигура ей нравится больше, нежели подтянутое тело, изнуренное физическими упражнениями.

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