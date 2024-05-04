Совет ГД обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров и министров

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

По новым нормам Конституции, утверждать главу правительства, его заместителей и министров должен высший представительный и законодательный орган власти.

Совет ГД обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров и министров

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov

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Совет Госдумы обсудит подготовку к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров. Этот пункт значится в повестке заседания совета, опубликованной в электронной базе Госдумы.

«О подготовке к утверждению Государственной думой кандидатур заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров», — говорится в документе.

Отмечается, что комитету по контролю могут поручить подготовку предложений по вопросу утверждения кандидатуры премьер-министра и процедуре рассмотрения кандидатур вице-премьеров и федеральных министров.

По новым нормам Конституции, утверждать главу правительства, его заместителей и министров уполномочена Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста по результатам консультаций с Советом Федерации назначит президент.

По итогам прошлогоднего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), деятельность правительства РФ одобрили 50,1% опрошенных россиян, а работу премьер-министра Михаила Мишустина — 51,7%. О доверии главе правительства заявили 60,9% граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину вырос до 79,5%.

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