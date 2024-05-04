Концерт заподозренного в поддержке ВСУ барда Никитина отменили в Москве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Сбежавший из России с началом спецоперации автор-исполнитель намеревался выступить на Родине в честь собственного 80-летия.

Концерт заподозренного в поддержке ВСУ барда Никитина отменили в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov

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Запланированный на 13 июня в Москве концерт по случаю 80-летия барда и композитора Сергея Никитина не состоится. Об этом сообщили в столичном Центре авторской песни.

«Концерт отменяется, купленные билеты можно сдать», — говорится в афише мероприятий организации.

Причина отмены концерта не уточняется. При этом недавно стало известно, что Никитин и его супруга Татьяна оказались в числе спонсоров Украины.

Имена знаменитых бардов, авторов песен «Я спросил у ясеня» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Александра» из картины «Москва слезам не верит», заметили в анонсе выступления в рамках программы «Возраст счастья».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в турецком Кемере отменили концерт группы «Би-2».

* — признан иноагентом в РФ.

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