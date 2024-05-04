МВД РФ объявило в розыск бывшего и. о. министра обороны Украины Михаила Коваля

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 68 0

Ранее СК РФ заочно обвинил его в агрессии против Донбасса.

МВД РФ объявило в розыск бывшего и. о. министра обороны Украины Михаила Коваля

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmutukrinform

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МВД России объявило в розыск бывшего исполняющего обязанности главы Минобороны Украины Михаила Коваля.

По данным ведомства, Коваль, родившийся в Хмельницкой области в городе Изяслав, разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

Министра обороны Украины Михаил Коваль объявлен в розыск Министра обороны Украины Михаил Коваль объявлен в розыск. Фото: МВД РФ

В 2023 году Следственный комитет России (СК РФ) заочно обвинил экс-главу Минобороны Украины Коваля в агрессии против Донбасса.

В СК РФ отметили, что в результате анализа документов, а также показаний большого числа свидетелей и потерпевших были задокументированы данные о причастности высокопоставленных должностных лиц вооруженных сил Украины к «преступлениям против мира и безопасности человечества».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка.

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