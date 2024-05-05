Плюс один: блогер Гусейн Гасанов задолжал налоговой миллионы рублей

ФНС уже заблокировала счета компании, принадлежащей знаменитости.

Среди известных блогеров образовался еще один должник перед налоговой — Гусейн Гасанов. Его задолженность составляет больше 150 миллионов рублей. Такие сведения появились в распоряжении 5-tv.ru.

Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала знаменитость выплатить долг в размере 153 миллионов рублей 1 мая. На следующий день счета компании ООО «Банда фудс», частью которой владеет Гасанов, были заблокированы.

Организация занималась доставкой еды и специализировалась на ресторанном бизнесе. Причиной закрытия счетов стало непредоставление специальной налоговой декларации.

Официальные представители блогера пока никак не прокомментировали ситуацию.

Известность Гусейн обрел в 2017 году, когда попробовал себя в медиасфере. Он начал вести собственный блог и снимать юмористические ролики.

Гасанов уже был обвинен в «инфоцыганстве» из-за его обучающих курсов, развивающих бизнес-тренингов. Кроме того, неоднократно мужчина попадал в скандалы из-за многочисленных превышений скорости за рулем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лерчек отреагировала на новости о новом многомиллионном долге.