Готовьтесь к худшему: к чему приведет пропуск вечерней чистки зубов

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 19 0

Стоматолог Дахкильгов: налет на зубах повышает риск сердечных заболеваний

Готовьтесь к худшему: к чему приведет пропуск вечерней чистки зубов

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Во избежание проблем со здоровьем необходимо удалять зубной налет каждые 12 часов.

Если вы не чистите зубы один-два раза в год, то, вероятно, ничего страшного не произойдет, однако частый пропуск процедуры может привести к серьезным последствиям. Об этом изданию Газета.ру заявил стоматолог Магомед Дахкильгов.

Он объяснил, что необходимо чистить зубы каждые 12 часов, учитывая наличие налета и остатков пищи между зубами. Несоблюдение этого правила может привести к развитию воспалений и кариесу.

Исследования показали, что отказ от вечерней чистки зубов может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Даже курильщики, которые уже входят в группы риска, могут улучшить свой прогноз, если будут чистить зубы вечером.

Это связано с увеличенной бактериальной нагрузкой во время сна при недостаточном выделении слюны. Бактерии могут разноситься по организму через кровоток, включая сердечно-сосудистую систему.

Ученые рекомендуют провести дополнительные исследования для изучения механизма, связанного с чисткой зубов и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Несмотря на ограничения исследования, предполагается, что связь между заболеваниями пародонта и сердечно-сосудистыми заболеваниями подтверждена. Поэтому лучше не рисковать и чистить зубы вечером, чтобы спать спокойно.

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