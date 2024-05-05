«Все им аукнется»: что ожидает французский Иностранный легион на Украине

На Западе подтвердили официальную отправку первой партии военнослужащих регулярной французской армии на помощь Киеву.

Прибывшие на Украину наемники французского Иностранного легиона станут приоритетной целью для российских военных и будут уничтожены все до единого. Об этом 5-tv.ru заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Так он прокомментировал статью бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена в издании Asia Times о том, что солдаты французского Иностранного легиона в количестве ста человек прибыли в Славянск для поддержки боевиков украинской армии.

«Они все будут уничтожены, все эти сто человек», — подчеркнул Ярошенко.

Он добавил, что отправка Киеву наемников французского Иностранного легиона — это продолжение безответственной политики западных лидеров в отношении украинского конфликта, которая «аукнется» им самим.

«Макрон пытается играть в какие-то политические игры, чтобы занять в Европе лидерство. Он соревнуется с Германией: она поставляет вооружение, а он — людей. Это все им аукнется — каждому персонально», — заявил эксперт.

По мнению Ярошенко, население западных стран не желает конфликтовать с Россией и умирать за трансатлантические интересы. Поэтому европейские лидеры, которые отправляют своих граждан на украинскую бойню, вскоре поплатятся за это своими рейтингами и властью.

Также эксперт уверен, что западной политической элите придется отвечать за пособничество украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его предшественнику на этом посту Петру Порошенко, которых российское МВД накануне объявило в розыск.

Ярошенко предполагает, что обоих украинских лидеров — и нынешнего, и бывшего — российские правоохранители обвиняют по статьям, связанным с терроризмом. Соответственно, оказание им помощи и поддержки можно расценивать как пособничество террористам.

«После того как Россия объявила в розыск Зеленского и Порошенко, и с Макроном, и с Шольцем будет совершенно другой разговор на дипломатическом уровне. Будет разговор о том, что они поддерживают террористический режим, и являются спонсорами терроризма. В конечном счете это ничем хорошим не закончится ни для Германии, ни для Франции», — заключил Ярошенко.

Франция нарывается

В статье Брайена для Asia Times подтверждается информация о том, что Франция официально направила первые войска на Украину. Речь идет о наемниках 3-го пехотного полка Французского Иностранного легиона, которые были развернуты в Славянске в поддержку украинской 54-й отдельной механизированной бригады.

Отмечается, что группа французских военнослужащих насчитывает около 100 человек, и это только первое подразделение из 1 500 солдат Иностранного легиона, которые должны прибыть на Украину. В числе уже прибывших — специалисты по артиллерии и наблюдению.

Также говорится о том, что французские войска размещены непосредственно в зоне боевых действий и призваны помочь украинцам противостоять продвижению России на Донбассе.

По мнению Брайена, решение разместить французских военнослужащих в Славянске — крайне провокационно, так как город находится на линии фронта, и это создает угрозу вступления Франции в прямую войну с Россией.

Кроме того, это противоречит заявлениям французской стороны о том, что ее войска в случае отправки на Украину разместятся на западе страны, где заменят подразделения украинской армии для их переброски на восток, к линии фронта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Герой России Сергей Липовой назвал Французский Иностранный легион бандой мародеров, грабителей и убийц.