«Банда мародеров и убийц»: что известно об отправленных на Украину подразделениях Французского Иностранного легиона

По предварительным данным, первая группа наемников из Пятой республики уже прибыла в Славянск на подмогу боевикам ВСУ.

Французский Иностранный легион — это всего лишь звучное название, за которым скрывается банда мародеров, грабителей и убийц, совершающих по всему миру диверсии и провокации по заказу частного капитала. Об этом 5-tv.ru заявил генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой.

Ряд Telegram-каналов ранее сообщил о том, что 100 наемников из 3-го пехотного полка Французского Иностранного легиона прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. В числе иностранцев — специалисты по артиллерийской разведке и инженерная группа, специализирующаяся на фортификации и строительстве полевых укреплений.

За деньги и гражданство

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН и эксперт по Франции Сергей Федоров рассказал 5-tv.ru, что Иностранный легион — это подразделение французской армии, которое занимается операциями за пределами страны. Общая численность — около десяти тысяч человек, в основном иностранцы, отсюда и название формирования.

www.globallookpress.com / Cristel; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

«Там не ахти какая зарплата, но, прослужив какое-то время, можно получить французское гражданство. Может быть, это привлекает (наемников)», — отметил Федоров.

Он добавил, что до недавнего времени основным регионом активности Иностранного легиона была Западная Африка, где задачей французских наемников считалась борьба с местными джихадистами. Так называемые миротворческие миссии проводились там на протяжении последних девяти лет и закончились лишь недавно, когда у Франции начались проблемы в регионе.

В Нигере, по данным эксперта, у легиона была крупная дроновая база, которая снабжала разведданными не только французских военных, но и все войска НАТО в прилегающих областях.

Военный эксперт Игорь Никулин в свою очередь отметил, что Французский Иностранный легион представляет собой по сути частную военную компанию, в которой служат граждане других государств, желающие получить французское подданство. Причем многие из них скрываются от закона в своих странах, о чем прекрасно известно их командирам.

Пиратская тактика

По словам Никулина, французские легионеры укомплектованы современным вооружением, средствами связи и прочим необходимым армейским оборудованием. При этом в их арсенале в основном легкое стрелковое оружие, что характеризует Иностранный легион как подразделение спецназа.

Как пояснил Липовой, отсутствие артиллерии и другого тяжелого вооружения объясняется «пиратской» тактикой легиона. Эксперт считает, что наемники «заточены» под диверсионные операции, которые они проводят под прикрытием тяжелого вооружения тех государств, в чьих интересах работают на данный момент.

Этих не жалко

Эксперты убеждены, что появление подразделений легиона на Украине, если оно подтвердится, не станет удивительным в свете заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о желании отправить регулярные войска страны в зону боевых действий.

Более того, посылая умирать на Украину именно легионеров, французский лидер достигает двух целей: поднимает свой авторитет среди партнеров по НАТО и одновременно остается «чистым» перед своим народом.

www.globallookpress.com / Cristel; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

«Это же не французы. Большинство этого легиона не являются гражданами Франции, поэтому их не особенно и жалко. Это в конце концов их собственный выбор. Он (Макрон — Прим. ред.) бросил (погибать) ту часть, которую не жалко. А перспектива у них одна — погибнуть и как можно быстрее. Никто во Франции сильно по ним плакать не будет. Ими можно рискнуть. Тут есть определенный прагматизм», — рассуждает Никулин.

Сброд для «утилизации»

Схожее мнение высказал и Липовой. Он обратил внимание на то, что Макрон ранее призвал Запад отправлять на Украину свои армии, однако сам вместо французских военных решил отправить Иностранный легион.

www.globallookpress.com / Gerd Roth; Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

«Иностранный здесь — ключевое слово. Говорящее о том, что это не французы. Это сброд, собранный по всему миру защищать за вознаграждение интересы Франции. Раньше в основном это была Африка, но сейчас она для Франции закрылась, и нужно этот сброд куда-то девать. Поэтому Макрон начинает их мелкими партиями переправлять на территорию Украины для „утилизации“», — пояснил генерал-майор.

Суть в том, добавил Липовой, что после «утилизации» тела наемников будут возвращаться не во Францию, а на их родину.

«И Макрон вроде как „чистый“, Франция не видит гробов. В то же время он делает политический жест в сторону остальных партнеров по НАТО, чтобы они тоже присоединялись и отправляли на Украину свои войска. Это хитрость, которая называется секретом Полишинеля. Об этом все уже знают», — отметил он.

По мнению военного, с прибытием в зону вооруженного конфликта подразделений Французского Иностранного легиона ситуация там особо не изменится. Разве что в районе их присутствия усилятся мародерство, бандитизм и грабеж.

«Наш министр обороны четко и ясно заявил министру обороны Франции, что в случае появления (в зоне спецоперации — Прим. ред.) их подразделений, они станут объектом наших ударов. Поэтому их ждет бесславная участь. Тем более, сожаления к ним никакого нет, потому что это бандиты, убийцы, мародеры, которые не заслуживают никакого снисхождения», — подчеркнул Липовой.

Станет шоком для Франции

В свою очередь Федоров отметил, что Иностранный легион так или иначе входит в состав регулярных французских войск, а, значит, наемников из него вряд ли отправят на передовую. Скорее всего, они будут задействованы в тылу в качестве инструкторов и специалистов.

Кроме того, отметил эксперт, французские Вооруженные силы, в том числе Иностранный легион, до последнего времени не готовились к боевым действиям высокой интенсивности. К примеру, за девять лет спецопераций в Африке в легионе погибло 58 человек, и это стало шоком для Франции.

Поэтому вряд ли стоит рассчитывать, что военнослужащие регулярных подразделений французской армии захотят участвовать в боевых действиях высокой интенсивности с высокими потерями, считает Федоров.

«Именно поэтому Макрона после его резонансных заявлений (об отправке войск на Украину — Прим. ред.) на следующий же день поправил министр обороны Лекорню, сказав, что речь идет о том, французы останутся где-то в глубоком тылу, на границе с Белоруссией, и просто заместят украинцев, которые пойдут воевать на передний край», — напомнил эксперт.

Он добавил, что во Франции, конечно, есть так называемые «дикие гуси» и «отшибленные» наемники, но идея отправки на Украину регулярных войск крайне непопулярна среди французских военных и населения страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные ликвидировали одного из лидеров французских неонацистов Сезара Ожарома, воевавшего на стороне ВСУ.