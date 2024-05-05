В Израиле запретят крупнейший арабский телеканал Al Jazeera

Правительство Израиля приняло решение о закрытии в стране катарского телеканала Al Jazeera. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«Возглавляемое мной правительство единогласно приняло решение: в Израиле будет закрыт провокационный канал Al Jazeera», — написал он в соцсети X.

По данным Times of Israel, после решения правительства министерство связи Израиля поручит телекомпаниям в стране прекратить вещание Al Jazeera и заблокировать доступ к его сайту, а также закрыть местные офисы телеканала и конфисковать оборудование.

Парламент Израиля (кнессет) еще в апреле принял закон, разрешающий правительству временно ограничивать работу зарубежных СМИ, если будет решено, что они наносят ущерб национальной безопасности. При этом ни один иностранный телеканал в стране до сих пор закрыт не был.

Известно, что в правительстве Израиля неоднократно обсуждался вопрос закрытия филиала Al Jazeera, однако в связи с важной ролью Катара в переговорах по заложникам его решение постоянно откладывалось.