Собянин: к системе ЕМИАС планируется подключить несколько федеральных клиник

В Москве реализуется пилотный проект по подключению к ЕМИАС федеральных клиник и региональных медучреждений государственной системы здравоохранения. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«ЕМИАС внедрена уже в пяти медучреждениях Минздрава России — например, в НМИЦ ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко, а также в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Работе в системе обучено больше четырех тысяч пользователей», — написал глава города в Telegram-канале.

Этот проект позволит автоматизировать и стандартизировать все ключевые процессы ведения пациента: от амбулаторного наблюдения до госпитализации и выписки. Также поможет улучшить взаимодействие лечебных и диагностических отделений, повысить качество оказания медицинской помощи.

Важно, что врачи федеральных стационаров, расположенных в столице, могут получить доступ к электронным медкартам москвичей, где содержатся данные о приемах в поликлиниках, выписные эпикризы стационаров, результаты исследований.

В настоящий момент ведутся работы по внедрению ЕМИАС в трех федеральных клиниках, а также в трех медорганизациях Санкт-Петербурга. До конца года к ЕМИАС планируется подключить еще 6 федеральных клиник и 12 медицинских организаций в Москве и Санкт-Петербурге, которые оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.