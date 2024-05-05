Собянин: к системе ЕМИАС планируется подключить несколько федеральных клиник

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 8 0

Этот проект позволит автоматизировать и стандартизировать все ключевые процессы ведения пациента.

Собянин: к системе ЕМИАС планируется подключить несколько федеральных клиник

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве реализуется пилотный проект по подключению к ЕМИАС федеральных клиник и региональных медучреждений государственной системы здравоохранения. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«ЕМИАС внедрена уже в пяти медучреждениях Минздрава России — например, в НМИЦ ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко, а также в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Работе в системе обучено больше четырех тысяч пользователей», — написал глава города в Telegram-канале.

Этот проект позволит автоматизировать и стандартизировать все ключевые процессы ведения пациента: от амбулаторного наблюдения до госпитализации и выписки. Также поможет улучшить взаимодействие лечебных и диагностических отделений, повысить качество оказания медицинской помощи.

Важно, что врачи федеральных стационаров, расположенных в столице, могут получить доступ к электронным медкартам москвичей, где содержатся данные о приемах в поликлиниках, выписные эпикризы стационаров, результаты исследований.

В настоящий момент ведутся работы по внедрению ЕМИАС в трех федеральных клиниках, а также в трех медорганизациях Санкт-Петербурга. До конца года к ЕМИАС планируется подключить еще 6 федеральных клиник и 12 медицинских организаций в Москве и Санкт-Петербурге, которые оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

+12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 мая

Последние новости

22:11
Собянин: к системе ЕМИАС планируется подключить несколько федеральных клиник
22:09
Мадонна собрала 1,6 миллиона зрителей на концерте в Рио-де-Жанейро
22:02
Лавров заявил о неготовности Запада к серьезным переговорам по Украине
21:52
В Финляндии решили в срочном порядке построить завод по производству тротила
21:33
Концерт клуба авторской военной песни «Ветер Победы» состоялся в Музее Победы
21:14
Гусейн Гасанов отреагировал на новости о многомиллионном долге

Сейчас читают

Умер звезда фильма «Титаник» Бернард Хилл
«Все им аукнется»: что ожидает французский Иностранный легион на Украине
Муж Блиновской лишился компании по добыче руды
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео