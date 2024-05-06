Ближе не только к сердцу: где россияне планируют провести летний отпуск

Большинство россиян планируют летний отпуск в пределах России
Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Почему зарубежные направления утратили свою привлекательность?
Большинство россиян не планируют отдыхать летом за границей, о чем сообщает URA.RU со ссылкой на аналитиков туристической платформы. Этого решения больше всего придерживаются именно сибиряки.
Согласно приведенным данным, 55% москвичей планируют отдыхать летом в пределах России, с ними согласны как 86% жителей Урала, так и большинство сибиряков — 87%. Среди жителей столицы стал наиболее популярен город Калининград.
При этом уральцы оказались солидарны с жителями Сибири — большинство планируют посетить Сочи. Примечательно, что сами сочинцы собираются отправиться во время летнего отпуска в Москву, хотя 13% путешественников из столицы России готовы сами посетить известный солнечный город.
Самыми же популярными зарубежными направлениями стали Турция и Казахстан: первое выбрали жители Урала, а второе — сибиряки.
Ранее 5-tv.ru писал, что туроператоры отмечают высокий спрос россиян на отдых летом не только на Сочи, но и на другие направления.
Читайте также
66%
-0.38 98.47
-0.09
Нашли ошибку?