«Нерастворимые соли»: стали известны главные причины образования камней в почках

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 15 0

Терапевт Тимощенко: болезнь Крона провоцирует возникновение камней в почках

«Нерастворимые соли»: стали известны главные причины образования камней в почках

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Zoonar.com / SIRICHAI PUANGS

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На что стоит обратить особое внимание?

Ожирение и болезнь Крона (хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта) являются основными причинами образования у людей камней в почках. Об этом рассказала терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru.

«Камни в почках образуются при нарушенном обмене веществ и накоплении нерастворимых солей в мочевыводящей системе», — подчеркнула она.

Помимо ожирения и болезни Крона, недуг возникает под влиянием артериальной гипертензии, патологии желудочно-кишечного тракта, появляется после операций резекции кишечника, бариатрических операций, а также из-за патологического синдрома нарушения тонкокишечного пищеварения (мальабсорбция).

По словам терапета, еще одной причиной появления камней в почках является нарушение обмена кальция. Тимощенко подчернула, что внимательно следить за своим состоянием и самочувствием необходимо тем, у кого есть инфекция мочевыводящих путей и заболевания обмена веществ.

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