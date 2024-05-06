МИД России вызвал посла Британии Найджела Кейси

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Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

Что послужило причиной?

МИД России вызвал посла Британии Найджела Кейси

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Министерство иностранных дел России вызвало посла Великобритании Найджела Кейси. Об этом сообщили в российском МИД.

В дипведомстве в беседе с журналистами при этом не уточнили причины вызова Кейси.

Стоит отметить, что прежде Веикобритания пообещала Украине помогать до конца десятилетия. Королевство намерено оказывать поддержку киевскому режиму «по крайней мере на текущем уровне», подчеркнул премьер-министр Британии Риши Сунак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал риторику Британии и Франции по Украине. По его словам, заявления Лондона и Парижа по поводу возможной отправки войск в Незалежную являются опасными.

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МИД России вызвал посла Британии Найджела Кейси

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