«Виток напряженности»: Песков раскритиковал риторику Франции и Британии по Украине

Песков назвал опасной риторику Франции и Британии по отправке войск на Украину
Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Christian Aquino
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На днях французский лидер Эммануэль Макрон снова высказался о возможности отправки войск на помощь киевского режиму.
Риторика Франции и Великобритании по поводу возможной отправки войск на Украину является опасной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Мы с вами совсем недавно были свидетелями беспрецедентного нового витка напряженности, который был инициирован президентом Франции, министром иностранных дел Великобритании. Это все очень такая опасная риторика», — сказал он.
Прежде Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. По словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ. Между тем украинский президент Владимир Зеленский поддержал идею Макрона про отправку войск.
На прошлой неделе Макрон снова заявил об этом. По его словам, отправка возможна в том случае, если бы «русские прорвались через линию фронта» или при просьбе киевского режима о таком шаге.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали условие для ввода войск на Украину. Так, это возможно в случае полного падения Незалежной.
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