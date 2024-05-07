«По многим отраслям»: Россия опередила Китай в темпах роста экономики

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 673 0

Экономист Чирков: Россия опередила Китай в темпах роста экономики

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru

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Каких показателей достигла наша страна в I квартале 2024 года?

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что темпы роста экономики РФ в I квартале 2024 года опередили Китай и достигли 5,4%. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

В прошлом году, по данным Росстата, рост валового внутреннего продукта составил 3,6%. Таким образом российская экономика переходит к опережающему росту и становится одним из лидеров в мире среди крупных государств.

Эксперт подчеркнул, что экономика России стремительно растет не только за счет военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Дело в том, что в принципе в России экономический рост идет по очень многим отраслям промышленности <…> Основным драйвером экономического роста я бы назвал не военно-промышленный комплекс, а внутренний спрос», — объяснил Чирков.

Специалист также добавил, что на данный момент западные компании менее конкурентоспособны по сравнению с российскими из-за дорогого топлива и электроэнергии. Благодаря этому компании РФ развиваются не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

«У нас свои ресурсы, своя энергия — вот наша конкурентоспособность растет, и растет достаточно динамично», — резюмировал Чирков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что западные СМИ указали на рост экономики России с возвращением релокантов.

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