Почти половина покинувших страну россиян после начала СВО вернулась домой.

Возвращение уехавших после начала спецоперации релокантов ускоряет рост экономики России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Приезд россиян на родину обеспечил рост ВВП России на уровне «от одной пятой до одной трети» от 3,6%-го показателя в 2023 году. Это связано с размером зарплаты. Так, вернувшиеся релоканты получают плату выше среднерыночной и работают в отраслях с очень высокой добавленной стоимостью. Вместе с тем возвращение россиян стимулирует рост сферы услуг и приводит к уменьшению оттока капитала.

Согласно данным компании Finion, предоставляющей миграционные услуги, в Россию вернулись примерно 40-45% тех, кто уехал в 2022 году. Указывается, что их возвращение связано в большей степенью с серьезными материальными трудностями за рубежом.

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Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минцифры опровергло информацию о массовом отъезде IT-специалистов из РФ. В ведомстве подчеркнули, что большинство из них вернулись в страну.