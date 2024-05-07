«Проводятся впервые»: чего ожидать от учений России с применением тактического ядерного оружия

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 41 0

Аналитик Прохватилов: учения России нацелены на противодействие угрозам НАТО

«Проводятся впервые»: чего ожидать от учений России с применением тактического ядерного оружия

Фото: © РИА Новости / Андрей Станавов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Запад, как отмечается, должен прекратить эскалацию обстановки в мире.

Россия в ходе грядущих учений будет отрабатывать удары условным тактическим ядерным оружием (ТЯО) из акватории Черного моря по кораблям, портам и территории условного противника, а также ведение боевых действий в условиях радиоактивного заражения. Об этом URA.RU заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Из акватории будут бить ракетами, снарядами с условно ядерной начинкой. Затем пойдут вперед войска в химкомплектах, сделают опрыскивания от ядерного заражения», — отметил он.

Помимо этого, говорит эксперт, будут изучаться наставления по наступлению на территории неприятеля в условиях радиоактивного заражения местности. Также мобилизуются все службы химзащиты, радиоактивной защиты.

Черноморский флот будет отрабатывать сценарии ударов по портам, военным кораблям и территории условного противника, указал Прохватилов. Если не показать Западу силу, то он перейдет границы дозволенного, отметил эксперт.

Такие учения проводятся впервые — это необходимая мера, потому что если НАТО начнет вводить войска, а Россия на это не отреагирует, то альянс может поднять ставки, объясняет военный аналитик. Прохватилов назвал это «тактикой анаконды».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле объяснили необходимость ядерных учений.

+5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.31
-0.38 98.47
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:42
Смертельно опасный FLiRT: новые штаммы COVID-19 распространяются по США
7:28
В России резко вырастет количество «штрафных» камер
7:14
«По многим отраслям»: Россия опередила Китай в темпах роста экономики
7:01
Правительство РФ сложит свои полномочия 7 мая
6:42
Военные помогли восстановить мемориал участникам ВОВ под Луганском
6:28
«Проводятся впервые»: чего ожидать от учений России с применением тактического ядерного оружия

Сейчас читают

Китай намерен завоевать Европу без боя: к визиту Си Цзиньпина
Гражданин США пробрался в детскую библиотеку в Москве и начал раздеваться
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео