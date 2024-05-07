Фриске рассказала о борьбе еще одной сестры с раком: «Думали, справимся»

Жанна скончалась от этого недуга, который, как оказывается, выявлен еще у одного члена семьи.

Сестра покойной певицы Жанны Фриске — Наталья поделилась грустной новостью о новом возникновении опасного онкологического заболевания в их семье. На этот раз от рака страдает двоюродная сестра Татьяна Гончарова, пишет издание 7Дней.ru.

Несколько лет назад у Гончаровой нашли онкологию. Родные обратились к зарубежным специалистам, однако врачи не смогли помочь или хотя бы остановить развитие заболевания. Близкие Татьяны теряют надежду на ее выздоровление. Наталья пожаловалась, что врачи не оказывали реальную помощь, а только пытались больше заработать на их горе денег.

«Думали, справимся, но метастазы по всему телу и костям… Печень уже разрушена. Лечили в Турции и Израиле, но только вытянули деньги и лечили не от того», — сказала Фриске.

Прежде пользователи сети были серьезно обеспокоены решением Натальи воспользоваться услугами ЭКО, данная процедура может спровоцировать рост опухолей в организме. Сама Жанна Фриске скончалась от глиобластома после рождения своего сына Платона. Несмотря на трагедию в семье, Наталья не побоялась родить ребенка и уже второй год растит свою дочь Луну.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Наталья Фриске ищет нового отца для своей дочери.