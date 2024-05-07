Врач развеял миф о связи повышенного уровня холестерина с употреблением яиц

Не меньшее влияние на выработку этого вещества оказывает печень, поджелудочная и почки.

Основной причиной повышения холестерина является не еда, как принято считать, а понижение половых гормонов. Об этом KP.RU рассказал кардиолог Константин Иванов.

Холестерин бывает не только вредным, но и полезным. В некоторой пище как раз содержится тот, что борется с отрицательным. К таким продуктам можно отнести яйца. Но, даже употребляя не самую лучшую еду, можно увеличить уровень холестерина всего на 10-15%.

Основную долю зловредного вещества вырабатывает сам организм. Происходит так для того, чтобы обеспечить синтез половых гормонов. Но когда с возрастом снижается их уровень, холестерину некуда себя тратить и его количество в организме возрастает.

Не меньшее влияние на выработку этого вещества оказывает печень, поджелудочная и почки. При сбоях в работе этих органов также начинается излишняя выработка холестерина. Дисбаланс может произойти из-за избыточного веса и дефицита витаминов.

Проверить уровень холестерина можно с помощью анализа крови. При выявлении сбоя необходимо обратиться к врачу для назначения подходящего лечения.

Профилактические исследования в данной области стоит проходить первый раз в возрасте до десяти лет, затем в 20 лет, после этого мужчинам — в 35, а женщинам — в 40. Дальнейшие временные промежутки установит специалист на основе полученных данных.

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