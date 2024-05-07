«Охрана личных данных»: чем занимался польский судья Шмидт, попросивший убежище

От родной страны он ощущал угрозу.

Судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт, попросивший предоставить политическое убежище в Белоруссии, занимался делами по линии полиции, армии и разведки. В Польше Шмидт благодаря своей должности рассматривал дела, связанные с контрразведкой и войсковой разведкой.

«Естественно, я занимался охраной личных данных», — заявил Шмидт в эфире федерального телеканала.

В родной стране судья ощущал угрозу, так как прокуратура собирает материалы против него. По признанию Томаша, его обвиняют в шпионской деятельности и уже предпринимают решительные действия. Помощь судья видит в Белоруссии, так как это свободная страна.

Шмидт зачитал заявление о сложении с него полномочий судьи. Прежде он занимал разные должности в судебной системе и органах юстиции Польши. В его биографии в том числе значится должность главы юридического отдела в Национальном совете судей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Польше забили тревогу из-за предупреждения России.