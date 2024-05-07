Перестрелка произошла между пограничниками Киргизии и жителями Таджикистана

На таджикско-киргизской границе произошла перестрелка между жителями Таджикистана и пограничниками Киргизии. Об этом сообщила погранслужба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

Уточняется, что инцидент с применением огнестрельного оружия произошел недалеко от населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области (Киргизия). Там киргизские пограничники заметили таджикских чабанов, выпасавших скот на территории Киргизии в 250-300 метрах от государственной границы.

В ответ на требование военнослужащих покинуть территорию чужой страны чабаны начали закидывать их камнями, а один из них два-три раза выстрелил в сторону пограничного наряда.

«В целях недопущения эскалации обстановки пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего чабаны убежали на территорию Таджикистана», — заявили в погранслужбе Киргизии.

Там также отметили, что один из чабанов во время перестрелки был ранен в ногу, «однако при каких обстоятельствах, когда и где именно получено ранение неизвестно, так как сотрудники правоохранительных органов Таджикистана предоставили только фотографию».

Сейчас обстановка на границе двух республик стабильная, в ближайшее время состоится встреча пограничных представителей сторон.

Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками обеих стран. Причина заключается в отсутствии делимитации — определении госграницы с описанием ее прохождения и нанесением на карту. Переговоры о ее необходимости ведутся с начала 2000 годов, и все это время на границе происходят столкновения.

Один из самых кровопролитных конфликтов случился в сентябре 2022 года, когда с киргизской стороны погибли более 60 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о перестрелке на мосту из Мексики в США из-за пограничного кризиса.