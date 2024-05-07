Президент Абхазии отправил в отставку главу МИД Инала Ардзинбу

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 18 0

Политик добровольно ушел на другую должность.

Президент Абхазии отправил в отставку главу МИД Инала Ардзинбу

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Глава МИД Абхазии Инал Ардзинбу был отправлен в отставку президентом страны. Об этом стало известно из официального документа, опубликованного на сайте главы Абхазии.

Причина такого указа неизвестна. Других дополнений по данной ситуации и официальных комментариев не последовало.

«Освободить Ардзинба Инала Батувича от должности министра иностранных дел Республики Абхазия», — говорится документе.

Сам Инал Ардзинба утверждает, что это было его личное решение, которое он принял из-за устройства на другую работу. На данный момент мужчина находится в Москве. Он также поблагодарил коллег, находившихся рядом с ним во время исполнения службы.

Известно, что на его пост уже назначили другого человека. Им стал заместитель министра иностранных дел республики Ираклий Тужба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России продлили квоты на экспорт удобрений.

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