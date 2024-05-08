«Несколько часов рыдала»: Муцениеце вышла на связь после поступка Прилучного

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 25 0

Агата Муцениеце прорыдала несколько часов после новости об апелляции Прилучного

«Несколько часов рыдала»: Муцениеце вышла на связь после поступка Прилучного

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Собственная боль помогла актрисе вжиться в эмоциональную роль.

Агата Муцениеце от разборок с бывшим мужем отдохнуть не успела. Павел Прилучный вонзил матери своих двух детей очередной нож в спину, подав апелляцию на решение суда по делу об алиментах. Актриса в этот же день вышла на связь с поклонниками с опухшим после рыданий лицом.

«Несколько часов подряд рыдала в кадре, думаю, по моим глазам это видно. Думала много про актерскую профессию. Надо находить причину, над которой ты будешь плакать… Находить внутри эту боль. А она есть у каждого», — призналась 35-летняя артистка в социальной сети.

Тяжелая рабочая смена пришлась как раз кстати. Муцениеце смогла выплеснуть все накопившиеся эмоции. Актриса провела на съемочной площадке более 15 часов, пережив со своей героиней настоящую драму. Возможно, драма в личной жизни помогла ей как никогда вжиться в образ.

Знаменитость отметила, что по своей натуре она сильный человек и привыкла «закрывать боли, чтобы их не слышать». Поклонники предполагают, что речь именно о Прилучном. Судебные разбирательства продолжаются, и неизвестно сколько еще нервов и сил придется потратить звездным бывшим.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Прилучный обжаловал иск по алиментам.

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