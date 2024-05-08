Токсичное болото: названы главные причины профессионального выгорания на работе

Аналитики образовательной платформы утверждают, что фактор карьерного роста не так важен для работников.

Эксперты сферы онлайн-образования назвали главные факторы профессионального выгорания людей на работе, приводит данные специалистов издание URA.RU. Аналитики образовательной платформы указали, что отсутствие карьерного роста почти не влияет на мотивацию сотрудников — их заботит проблема иного толка.

Утверждается, что более половины опрошенных жителей Екатеринбурга не могут выкинуть из головы, что бесполезны на своей работе. Причем не менее 14% признаются, что эта мысль бумерангом возвращается к ним каждый день. Согласно собранным данным, главными же причинами профессионального выгорания выступили — недостаток признания от руководства, стресс и токсичное окружение. Более того, каждый четвертый респондент пожаловался как на уровень дохода, так и на перфекционизм, а карьерный рост отметило всего 8%.

«Недостаточное вознаграждение может приводить к чувству недооцененности и демотивации, а перфекционизм — к постоянному недовольству собой и хроническому стрессу», — отмечают специалисты.

Следствием проблем выше оказались — потеря мотивации, появление депрессии и ухудшение отношений с родными, некоторые ищут выход и на дне бутылки. Решение кроется в работодателях, уверены эксперты, именно они должны создавать здоровую рабочую среду, где каждый сотрудник будет ощущать себя ценным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ученые нашли простой способ избежать депрессии. Врачи же настаивают на важности выходных для работника, а также на то, чем он будет в это время заниматься — это напрямую отразится на продолжительность жизни.