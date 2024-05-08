Легко выбить почву из-под ног: психолог объяснила перфекционизм Юлии Снигирь

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 19 0

Психолог Макаренко: у актрисы Снигирь может быть сильно развитый перфекционизм

Легко выбить почву из-под ног: психолог объяснила перфекционизм Юлии Снигирь

Фото: АГН Москва / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Почему, по мнению эксперта, актриса может зацикливаться на незначительных деталях в своем внешнем виде?

Юлии Снигирь может чувствовать себя крайне неловко из-за неподходящей к образу сумки. Психолог Мария Макаренко объяснила недавнее высказывание актрисы, добавив, что знаменитость может страдать от перфекционизма.

В беседе с изданием «Страсти» психолог отметила, у актрисы Юлии Снигирь ведущим типом личности является нарциссизм. Из-за этого она может быть склонна обесценивать себя и быть чрезмерно требовательной к себе.

«Человек с нарциссическим типом личности вырастает с внутренней потребностью быть всегда идеальным, на 10 из 10. В его философии есть четкие критерии совершенства, которым он должен соответствовать. А любая незначительная причина (вплоть до выбора не той сумки), может выбить почву из-под ног. О чем и говорит Снигирь», — комментирует специалист.

Психолог Мария Макаренко добавила, что теневая часть нарциссизма — это вечное недовольство собой и отсутствие здоровой самоценности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие неявные привычки убивают вашу женственность.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
91.12
-0.19 98.31
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:27
Лавров почтил память павших в годы Великой Отечественной войны дипломатов
17:15
СМИ заявили о выбранном решении Евросоюза по изъятию доходов от активов России
17:05
Клюнул носом: самолет в Турции сел без передней стойки шасси
16:59
В Госдуме объяснили повышение Китаем тарифов на поставки товаров в Россию
16:47
Легко выбить почву из-под ног: психолог объяснила перфекционизм Юлии Снигирь
16:33
Имущество группы «Макфа» обращено в доход государства

Сейчас читают

Певец SHAMAN представил свою версию песни «Черный ворон» ко Дню Победы
Психика посылает сигналы SOS: как вернуть мотивацию
Концертное агентство опровергло слухи о приезде Канье Уэста в Россию
Инаугурация президента России Владимира Путина: прямая трансляция

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео