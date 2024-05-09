Волшебный цвет? Поможет ли красная одежда в борьбе с раком

И откуда пошла такая теория?
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Рак невозможно вылечить при помощи ношения красной одежды. Об этом пишет URA.RU.
«Рак боится красного. Поэтому если у человека онкология или какое-то воспаление, оденьте розовое или красное одеяло», — видео с такой информацией начало распространяться по сети.
Именно они были изучены специалистами, которые заявили, что это невозможно. Ученные не объявляли о таком открытии, информация не была ничем подтверждена.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что татуировки, вопреки распространенному мнению, не могут привести к раку кожи. Тем не менее, именно рисунок на теле может помешать человеку заметить симптомы онкологического заболевания.
Если имеются аллергические реакции, то с посещением тату-салона стоит повременить и подходить максимально ответственно. Некоторые красители могут спровоцировать аллергическую реакцию.
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