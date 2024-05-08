Волочкову спасли на Мальдивах после новости о рождении сына у Вдовина
Волочкова едва не утонула во время шторма на Мальдивах
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev
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Балерина рискнула жизнью во время своего отдыха.
Балерина Анастасия Волочкова после новости о рождении у ее экс-возлюбленного Игоря Вдовина сына едва не утонула в море во время отдыха на Мальдивах. Об этом знаменитость сообщила в своем личном блоге.
По словам танцовщицы, во время съемок видео на новую песню из-за сильного ветра у нее улетело платье, которое повесили подсушиться. Волочкова побежала за ним.
«Платье уже было в воде. Я не знала, что прилив и там уже глубоко. Еще и споткнулась об коралл и упала под воду», — описала подробности инцидента балерина.
Волочкова рассказала, что на помощь ей прибежала подруга, которая отдыхает вместе с ней.
«Лена шила его специально для меня и этой съемки клипа на мою песню. В ней слова есть: „Соленый вкус. Вкус моих бывших…“ Наглотавшись огромного количества соленой воды, я этот соленый вкус ощутила в прямом смысле», — призналась танцовщица.
Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Елена Николаева родила второго сына от бывшего мужа Волочковой Игоря Вдовина.
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