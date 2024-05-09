Саммит Евразийского экономического союза в Москве. Главное

За десять лет у участников ЕАЭС накопилось немало общих проектов, а сам союз превратился в один из центров нового многополярного мира. Говоря об этом, Владимир Путин подчеркнул, что практически все расчеты мы уже ведем в национальных валютах.

А совокупный ВВП наших стран вырос почти в два раза. Корреспондент «Известий» Максим Прихода — о том, чего еще удалось добиться.

И, хотя в этом году председательствует Армения, Путин берет слово первым на правах лидера принимающей стороны. Эту встречу высшего Евразийского экономического совета проводят в Москве, потому что дата круглая.

«Наша сегодняшняя встреча приурочена к десятилетней годовщине подписания договора о создании Евразийского экономического союза. Это действительно основополагающий документ, руководствуясь которым страны участницы объединения совместно проделали масштабную работу по углублению евразийской интеграции, построению общего рынка и формированию уникальной многонациональной системы экономического регулирования», — сказал он.

Гостей из солнечного Бишкека и Еревана, жаркой Гаваны и Ташкента Москва встретила майским снегом. Александр Лукашенко прилетел с двумя букетами роз больше метра высотой.

Был заранее готов к теплому приему. ЕАЭС — это пространство, где уважают партнеров и учитывают интересы каждого.

«Евразийский союз сегодня — это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей, что в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников объединения. Вот мы сегодня перед тем, как зайти сюда, как раз с коллегами об этом говорили и констатировали как раз очень хорошие показатели развития наших экономик», — говорит Путин.

То, что изначально было таможенным союзом и единым экономическим пространством России, Белоруссии и Казахстана — сегодня одно из крупнейших объединений в мире. Где свободно перемещаются люди, деньги и товары.

«Отмечу слаженное взаимодействие участников ЕАЭС по выстраиванию единой транспортной системы. В активную фазу вошла работа по проекту крупнейшего международного коридора Север — Юг, который обеспечит прямой выход продукции наших стран к портам Персидского залива и Индийского океана», — указал Путин.

Десять лет — повод подвести итоги. За минувшую декаду совокупный ВВП стран вырос в 1,5 раза, объем взаимной торговли — в 2.

Товарооборот с третьими странами увеличился на 60%, а внешний долг на 15% сократился. Но белорусский президент отмечает: есть в союзе то, что не измерить сухими цифрами.

«Главное — мы научились лучше слышать друг друга. Ни рост ВВП, ни увеличение реальных доходов населения не были бы возможны, если бы мы были порознь. Да и не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет. Сделано, безусловно, много, хотя вопросы вызовов в интеграционном строительстве меньше не стало», — говорит Лукашенко.

Путин подчеркивает: в условиях современных потрясений ЕАЭС проявил себя как один из устойчивых центров многополярного мира.

«Евразийский союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов в том числе связанных с проводимой некоторыми странами политикой санкций и демонтажа многих базовых устоев международной торговли. Мы постоянно ведем тонкую настройку институтов и механизмов ЕАЭС что позволяет адаптироваться к изменениям и динамично развиваться несмотря на кризисные явления в глобальной экономике», — отметил он.

Оттого и время, и место встречи символичны. Беседа в узком формате прошла в Андреевском зале — там, где накануне Путин принес присягу.

Первое большое публичное мероприятие Путина после его вступления в должность. И сразу — серьезный международный формат, российский президент принимает в Кремле лидеров шести государств.

Четыре из них — постоянные члены, а Куба и Узбекистан — в качестве наблюдателей.

«Кубинское правительство придает большое значение экономическим, торговым, финансовым отношением и партнерству с евразийским экономическим союзом, и с его государствами членами, принимая во внимание исторические узы дружбы и сотрудничества, которые нас объединяют с этой группой стран», — говорит Мигель Диас-Канель.

В активе союза шесть крупных международных договоров — с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром и Сербией. По итогам встречи принято решение заключить торговое соглашение с Монголией, в фокусе внимания также Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия.

«Очевидно, что наше объединение обладает огромными возможностями для расширения своей ниши на глобальном рынке. Предлагаю поручить Евразийской экономической комиссии выработать системные решения укрепления потенциала союза на внешнем контуре», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Переговорный марафон длился до вечера, а утром 9 мая участники саммита встретятся снова, чтобы быть на одной трибуне во время Парада в честь Дня Победы на Красной площади. Получается, лидеры демонстрируют солидарность не только в экономических вопросах, но и по духу близки.