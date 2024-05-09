У мамы Ким Кардашьян обнаружили опухоль

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Крис Дженнер сообщила об обнаружении опухоли

У мамы Ким Кардашьян обнаружили опухоль

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Трейлер пятого сезона звездного телешоу о семействе Кардашьян-Дженнер начался с по-настоящему ужасных новостей.

Мама Ким Кардашьян и бизнесвумен Крис Дженнер поделилась жутким известием. В Трейлере пятого сезона телешоу «Семейство Кардашьян» она призналась родным, что у нее обнаружили онкологию.

На видео она в разговоре с младшими дочерями от легкоатлета Брюса Дженнера Кендалл и Кайли рассказала, что в ходе обследования у нее нашли кисту и небольшую опухоль. Обе дочки были шокированы известием: Кайли не смогла сдержать чувств и расплакалась, а Кендалл принялась успокаивать родительницу.

Возлюбленный бизнесвумен Кори Гэмбл тоже тяжело воспринял новость и заплакал. Первую серию нового сезона зрители смогут увидеть лишь в конце мая.

Только тогда они смогут узнать подробности случившегося. К слову, помимо онкологии, Дженнер страдает от тяжелого кожного заболевания — псориаза.

Оно, например, передалось и Кардашьян. У знаменитости периодически оно обостряется.

Поначалу бывшая жена рэпера Канье Уэста тщательно скрывала от поклонников покраснения: каждый день Ким наносила на лицо и тело жирный слой тонального крема. Но после дива решила рассказать о своем недуге, не используя фильтры и косметику.

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