Военная полиция России блокировала колонну коалиции США из шести Bradley в Сирии

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 53 0

После этого она развернулась и уехала в обратном направлении.

Военная полиция России блокировала колонну коалиции США из шести Bradley в Сирии

Фото: www.globallookpress.com / Spc. Jensen Guillory

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Военная полиция России в Сирии заблокировала колонну военной техники международной антитеррористической коалиции США. Об этом сообщил замруководитель российского ЦПВС в САР генерал-майор Юрий Попов.

«8 мая в 12:00 в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке... была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой международной антитеррористической коалиции в составе шести БМП Bradley и двух пикапов», — сказал генерал.

Он отметил, что после этого колонна коалиции развернулась и уехала в обратном направлении. Попов добавил, что за прошедшие сутки Идлибской зоне деэскалации зафиксировали два обстрела правительственных войск Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого на самом деле убили США в Сирии вместо главаря террористов. Речь идет об атаке американской армии по территории САР 3 мая 2023 года.

Тогда Пентагон заявил, что целью удара был один из главарей террористической организации. Однако спустя год выяснилось, что убит был простой фермер.

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