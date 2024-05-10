Военная полиция России блокировала колонну коалиции США из шести Bradley в Сирии

Военная полиция России в Сирии заблокировала колонну военной техники международной антитеррористической коалиции США. Об этом сообщил замруководитель российского ЦПВС в САР генерал-майор Юрий Попов.

«8 мая в 12:00 в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке... была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой международной антитеррористической коалиции в составе шести БМП Bradley и двух пикапов», — сказал генерал.

Он отметил, что после этого колонна коалиции развернулась и уехала в обратном направлении. Попов добавил, что за прошедшие сутки Идлибской зоне деэскалации зафиксировали два обстрела правительственных войск Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого на самом деле убили США в Сирии вместо главаря террористов. Речь идет об атаке американской армии по территории САР 3 мая 2023 года.

Тогда Пентагон заявил, что целью удара был один из главарей террористической организации. Однако спустя год выяснилось, что убит был простой фермер.