Пассажирка умерла в аэропорту Екатеринбурга после задержки рейса

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Женщина, как отмечается, планировала полететь в Грузию.

Пассажирка умерла в аэропорту Екатеринбурга после задержки рейса

Фото: Анна Майорова / ТАСС

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Пассажирка рейса Екатеринбург — Тбилиси умерла прямо в самолете компании Red Wings после долгой задержки вылета в аэропорту Кольцово. Об этом сообщил портал E1.RU.

Вылет был запланирован на 17:00, но посадка началась только ближе к 22:00. Пассажиры рассказали, что женщине в инвалидном кресле с трудом далась задержка. 

«Она не выдержала. Человек был в диком состоянии, нас в аэропорту держали шесть часов. Безобразное отношение к людям», — сказала одна из пассажирок.

Почти сразу после посадки на борт женщине стало плохо, ей вызвали врачей. Они попытались реанимировать ее в салоне самолета, но их усилия были тщетными.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажир умер на борту самолета Калининград — Петрозаводск.

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