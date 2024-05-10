Пассажирка умерла в аэропорту Екатеринбурга после задержки рейса

Пассажирка рейса Екатеринбург — Тбилиси умерла прямо в самолете компании Red Wings после долгой задержки вылета в аэропорту Кольцово. Об этом сообщил портал E1.RU.

Вылет был запланирован на 17:00, но посадка началась только ближе к 22:00. Пассажиры рассказали, что женщине в инвалидном кресле с трудом далась задержка.

«Она не выдержала. Человек был в диком состоянии, нас в аэропорту держали шесть часов. Безобразное отношение к людям», — сказала одна из пассажирок.

Почти сразу после посадки на борт женщине стало плохо, ей вызвали врачей. Они попытались реанимировать ее в салоне самолета, но их усилия были тщетными.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажир умер на борту самолета Калининград — Петрозаводск.