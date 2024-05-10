РИА Новости: в РФ начали доследственную проверку романа Сорокина «Наследие»

Доследственная проверка начата в отношении романа писателя Владимира Сорокина — «Наследие». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Отмечается, что это может быть связано с описанием в книге сексуальных сцен с несовершеннолетними.

Отмечается, что данные произведения могут содержать информацию, запрещенную к распространению в соответствии с российским законодательством — 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»).

«Предварительно, причиной стало наличие в произведении описания постельных сцен с участием несовершеннолетних», — сообщил собеседник агентства.

Издательство АСТ еще в апреле сообщило, что остановило продажи романа «Наследие» — как в печатном, так и в электронном виде. Отмечалось, что в книге содержится информация, запрещенная к распространению в соответствии с российским законодательством — статьей 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и/или предпочтений, смены пола»).

ЛГБТ-движение было признано экстремистским в России в ноябре 2023 года решением Минюста.

Ранее 5-tv.ru писал о почти миллионом штрафе, который обрушился на голову издательства «Эксмо» — все дело в пропаганде ЛГБТ*.

* — запрещенная в России экстремистская организация