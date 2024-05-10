Время заявить о себе: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 мая

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 106 0

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Фото, видео: 5-tv.ru

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 13 по 19 мая.

Основная энергия недели (Карта Таро — Рыцарь жезлов)

Карта Таро — Рыцарь жезлов. Фото: 5-tv.ru

Энергии этой недели будут способствовать постоянному движению. В это время важно активизировать все свои ресурсы и заявить о себе. Нельзя останавливаться на достигнутом и стоять на месте. Возможно, вы долго откладывали какое-либо начинание. Сейчас самое время вернуться к реализации задуманного. Это благоприятное время для запуска различных проектов и воплощения новых идей. Энергии недели помогут вам двигаться в нужном направлении.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Мир)

Карта Таро — Мир. Фото: 5-tv.ru

Данная карта говорит о благоприятном периоде для финансовой сферы. Важное дело может подойти к завершению и принести приличный доход. А новые проекты, созданные на этой неделе, принесут положительные результаты. Карта также сулит исполнение желаний, связанных с материальными благами.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Луна)

Карта Таро — Луна. Фото: 5-tv.ru

На этой неделе будет отсутствовать какая-либо ясность в отношениях. Возможно появление недопонимания в паре, которое спровоцирует негативные эмоции. Однако в этот период важно сохранять позитивное мышление и избавляться от навязчивых мыслей. Можно избежать ссор с помощью доверительного разговора, который прояснит ситуацию.

Совет на неделю (Карта Таро — Тройка Пентаклей)

Карта Таро — Тройка Пентаклей. Фото: 5-tv.ru

Тройка Пентаклей сулит получение важной информации, связанной с материальной сферой. Также возможно появление командной работы, в которой вас оценят по достоинству. Эта неделя наполнена потенциалом и энергией для творчества и реализации своих планов. Давние мечты станут ближе, если вы примете важные шаги в их направлении. Поэтому смело действуйте и будьте уверены в своих способностях и возможностях.

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Ограниченный выбор: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 мая

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