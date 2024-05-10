«Через поле боя»: президент Финляндии озвучил единственный путь к миру на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Президент Финляндии Стубб: путь к миру на Украине лежит через поле боя

«Через поле боя»: президент Финляндии озвучил единственный путь к миру на Украине

Фото: Reuters / RFE/RL/Serhii Nuzhnenko

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Стубб выразил надежду на скорое появление «путей к соглашению».

Единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он выразил надежду на то, что в следующем году удастся достичь ситуации, «при которой откроется путь к соглашению», однако сейчас таких условий нет.

«Мы еще не достигли этого. В настоящее время единственный путь к миру лежит через поле боя», — подчеркнул Стубб.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на прошлой неделе заявил, что конфликт на Украине может завершиться за две недели, если Запад прекратит поставлять украинским боевикам оружие. Однако в Европе, по словам политика, не хотят такого финала боевых действий.

На 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток запланирована конференция по мирному урегулированию конфликта на Украине. На ней будет обсуждаться «формула мира», представленная украинским президентом Владимиром Зеленским. Москве приглашение на мероприятие до сих пор не отправлено, хотя власти принимающей стороны неоднократно заявляли, что конструктивный диалог невозможен без России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем обернется саммит по Украине в Швейцарии без участия РФ.

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