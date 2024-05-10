В Музее Победы назвали лучшие фильмы Международного фестиваля правильного кино

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 20 0

Как прошло мероприятие в культурном учреждении?

Фото, видео: 5-tv.ru

В Музее Победы прошел заключительный этап Международного фестиваля кинематографа. Главный приз получила лента «Рай под ногами матерей» режиссера Руслана Акуна из Кыргызстана.

«Наш кинофестиваль собрал лучшие фильмы, созданные на основе традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия. Удивительный фильм коллег из Кыргызстана рассказывает о невероятной силе материнской любви, о том, что только доброта разных людей, независимо от их национальности, способны помочь человечеству преодолеть все трудности», — поделилась директор Международного фестиваля правильного кино, руководитель кинотеатра «Поклонка» Музея Победы Лара Помыканова.

Лауреатами фестиваля стали российский документальный фильм «Пацаны Василия Великого» (номинация «Дебют»), картина «Молодой папа» («Лучшая режиссура»), драма «Подрыв» о подвиге добровольцев в освобожденной от фашистов Белоруссии («Лучший сценарий»), лента «Анатолий Гребнев — дневники совсем не последнего сценариста» («Лучший документальный фильм»), картина «Ира Новосиб» («Лучший короткометражный фильм»), мультфильм «Северные амуры» («Лучший анимационный фильм»).

Документальная лента «Медицинский спецназ» получила приз в номинации «Герои нашего времени». Также специальные призы вручили Музей Победы, «Движение Первых» и экспертное жюри.

В рамках первого этапа в Музее Победы были организованы 16 творческих встреч с создателями картин — режиссерами, актерами, продюсерами. На одной из встреч был представлен фильм «Командир», рассказывающий о освобождении заложников в городе Орджоникидзе (ныне — Владикавказ), презентованный актером, главным героем и креативным продюсером Кириллом Зайцевым.

Также гости смогли пообщаться с создателями документального фильма «Блокада. Всегда со мной», режиссером Викторией Баженовой и актрисой Ларисой Лужиной. При этом актеры дубляжа рассказали зрителям китайского анимационного фильма «Вака — заколдованный воин» о процессе озвучки мультфильма.

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