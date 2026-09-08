Произведет впечатление: фильм «Черный шелк» выйдет в прокат уже весной 2027 года

Уже весной следующего года в прокат выходит международный блокбастер «Черный шелк». Съемки долгожданного продолжения первой российско-китайской картины завершились. События сиквела происходят спустя несколько лет после первой части — в 1931 году, в Шанхае.

В город прибывает секретный груз, за которым охотятся иностранные спецслужбы. В поисках герои оказываются на пассажирском лайнере и огромном дирижабле. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок не просто побывал на площадке, а оказался по ту сторону камеры и увидел создание фильма изнутри.

«Это особенный репортаж о „Черном шелке“. В этот раз нам удалось попасть не просто на съемочную площадку — в само кино! Обо всех этапах съемочного процесса расскажем, наблюдая его изнутри», — сообщил корреспондент.

Жизнь в искусстве началась с костюмерной. Все свое заставили снять.

По размерам моментально подобрали комплект — франт из Шанхая 1930-х годов. Причем сразу добились, «чтобы костюмчик сидел». Быстро, четко — из огромного киногардероба выдали все, включая шляпу. На это ушло минут 15, одновременно одевали еще пару десятков человек.

А вот грим оказался настоящим вызовом. Приклеили усы попроще — и показалось хорошие, надо брать! Но после примерили еще одни, затем еще. На игру этих усов гримеры явно рассчитывали больше, чем на игру корреспондента. Подстригли, потом подкрутили.

«Ну вот уже готовый образ. Костюм, ботинки, галстук. Надевать ли шляпу, скажут непосредственно на площадке. Но главное — удалось подобрать усы. Из всех вариантов выбрали наиболее изящный. За моей спиной снимают еще одну из сцен. Все, кто участвует в следующей сцене — массовка, групповка, я в том числе — ждут в этом большом темном помещении. Большое кино — это еще и очень долгое ожидание. К этому тоже надо привыкнуть, при этом не выходить из образа», — показал корреспондент.

Есть время, чтобы сосредоточиться. Потом вызывают на площадку, вручают реквизит.

«Повезло! Это работа по профилю: в этой сцене я играю репортера, правда, британского, вот и ретро- технику выдали. Так что готовиться пришлось, можно сказать, минимально», — отметил Виктор Синеок.

Это пока не осознал масштабов происходящего: становишься частью огромного международного кинопроекта. Рядом на площадке известные актеры. Место действия — крыша небоскреба в Шанхае, для нужного оттенка между дублями ее поливают водой.

По сценарию персонаж Александара Радойичича признается, что огромный дирижабль принадлежит именно ему. И тут реплика журналиста.

— Как человек с усами — человеку с усами: прекрасно в целом вливаетесь в общий антураж. Вы, тем более, английский журналист.

Детективный экшн «Черный шелк» — продолжение «Красного шелка», который с успехом прошел и в России, и в Китае. Фильм создает Национальная Медиа Группа. Это уникальный российско-китайский кинопроект: закрученный сюжет, яркие сцены, сложные декорации. Съемки в самых живописных местах и лучших студиях — в том числе самой большой в Китае.

«Для НМГ Китай — это огромный стратегический партнер. У нас очень много разнопланового сотрудничества уже сложилось. И декорации, и актерский состав, и действие нам обещает, что фильм будет еще более остросюжетным, еще более красочным», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Загадки, интриги иностранных спецслужб. Яркий актерский состав: Милош Бикович, Глеб Калюжный, Чжэн Ханьи, Максим Матвеев в роли Рихарда Зорге. Огромный труд. Даже короткую сцену с участием корреспондента сначала несколько раз отрепетировали, потом последовательно сняли с каждой точки разными камерами.

Съемки «Черного шелка» окончены. И дата выхода на экраны известна — 31 марта 2027 года.

На зрителя фильм произведет впечатление. А в памяти киногруппы навсегда останутся воспоминания о красочном процессе и команды режиссера на китайском, что заучили в Поднебесной. Тут они как пароль и отзыв.

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