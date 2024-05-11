Путин ввел новое почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 10 0

Финансирование связанных с реализацией указа расходов поручено обеспечить кабмину.

Путин ввел новое почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ»

Фото: Reuters / Gavriil Grigorov

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Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации». Об этом свидетельствует документ на портале правовой информации.

Оно может быть присвоено членам ЦИК и других избирательных комиссий с правом решающего голоса, сотрудникам избиркомов за личные заслуги при подготовке выборов и референдумов и так далее.

Документ, как отмечается, вступил в силу со дня подписания. Финансирование связанных с реализацией указа расходов поручено обеспечить кабмину.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы появилось звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России». Соответствующий указ подписал Путин.

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