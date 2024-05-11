«Снизить стимуляцию»: как пережить мощную магнитную бурю, накрывшую Землю

В этот период стоит придерживаться некоторых правил.

Ученые предупредили о начале мощнейшей за 20 лет магнитной бури. Она может продлиться до конца выходных. От чего стоит отказаться в этот период? Специалисты рекомендуют отказаться от кофе и алкоголя, а также снизить нагрузку на организм. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями.

«Самый первый шаг — снизить нагрузку, снизить (нервную. — Прим. ред.) стимуляцию: кофе, чай. Всевозможные напитки, алкоголь, курение — это все в этот день надо снизить, это факторы, влияющие на организм не положительным образом», — сообщил ТАСС кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам кардиолога, в это время следует больше отдыхать, а если магнитная буря совпала с рабочим днем, то не нагружать себя слишком сильно.

Кондрахин подчеркнул, что даже у здоровых людей может возникнуть дискомфорт и недомогание.

«А человек, который болеет, у которого заболевания сердечно-сосудистой системы, легочные, хронические заболевания, здесь возможны напряжения, <…> дополнительная нагрузка на организм, и он может не справиться и не подстроиться, могут быть проблемы», — разъяснил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Землю может обрушиться самая мощная за последние 20 лет магнитная буря.