Всмятку: массовое ДТП с большегрузами произошло на трассе под Тюменью

В районе аварии ограничено движение для транспорта.

Четыре грузовых автомобиля столкнулись на 349-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск. Из-за инцидента на дороге образовалась большая пробка. Движение практически заблокировано. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГИБДД по Тюменской области.

«Предварительно, два большегруза стали обгонять колонну автомобилей, выехали на встречную полосу, но столкнулись между собой из-за неправильно выбранной дистанции. Сейчас движение легкового транспорта осуществляется по полю рядом с трассой. Грузовой транспорт стоит», — говорится в сообщении ведомства.

Представители ГИБДД добавили, что сейчас специалисты предпринимают все необходимые меры для восстановления движения.

Никто серьезно не пострадал. Один из водителей получил перелом пальца.

«Для ликвидации последствий ДТП на место аварии уже вызваны дорожные службы. Сотрудники ДПС производят замеры на дороге», — отметили также в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших в аварии с автобусом, который упал в Мойку.