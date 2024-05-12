Российское тактическое ядерное оружие: что это, какое существует и сколько его у нас

По международным правилам страны не обязаны предупреждать других о таких учениях. Но РФ предупредила.

На этой неделе Россия объявила о подготовке учений с нестратегическим ядерным оружием. То есть, таким, которое не сносит целые города, а решает локальные задачи.

По международным правилам страны не обязаны предупреждать других о таких маневрах. Но Россия предупредила. И Белоруссия открыто объявила о своем участии. В день Победы президент России раскрыл подробности этих учений.

«Мы их проводим регулярно, в этот раз они проводятся в три этапа, на втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям. Соответствующие указания министерствам обороны и генеральным штабам наших армий дано. Они начали совместную подготовку», — заявил Владимир Путин.

«Первый этап мы провели, можно сказать, порознь. Но нами было принято вчера решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этап вместе», — объявил Александр Лукашенко.

Что это меняет и какие у нас есть нестратегические силы и средства ядерного калибра, расскажет корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Ядерное предупреждение от России вызвало массовую истерию в западных СМИ. А ведь пока самое грозное оружие в истории в боевых действиях Россия никогда не применяла, хотя по закону — может.

«При малейшей угрозе утраты, даже части территории наша армия имеет право применить любые виды оружия, включая тактическое ядерное. Тем более, статья 107-я устава ООН предписывает, что страны победительницы во Второй Мировой войне — Россия, США, Великобритания, Китай — имеют право применить любые меры вплоть до военных», — рассказал военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

НАТО продолжает нагнетать — снабжать Украину не только своим вооружением, но и боевиками, которые давно законная цель для наших солдат, воюющих против нацистов.

«НАТО отправляет туда наемников: поляков, немцев, французов, американцев, британцев, чтобы служить на Украине под видом „советников“. Но это не так. Но я думаю, что они очень скоро исчерпают свои силы», — рассказал бывший офицер армии США Скотт Беннет.

Польша требует от Штатов себе ядерных ракет… Прибалтика готовит солдат к отправке в украинские могилы… Киевские аппетиты растут, там требуют все больше.

«Уже несколько недель господин Макрон заявляет об отправке французских войск или об угрозе ввода французских войск в случае прорыва украинского фронта или в случае прямой угрозы интересам Украины. Однако для России очевидно, что отправка войск НАТО — это красная линия, которую нельзя пересекать, и поэтому для России вполне законно объявить об этих тактических ядерных учениях», — делится президент аналитического центра культурного и исторического наследия Эммануэль Леруа.

Самоходная гаубица МСТА-С разрушает все на десятки метров вокруг после попадания снаряда в цель. Но мощность этого орудия может вырасти в разы, если в боекомплекте будет снаряд с ядерной боеголовкой. Один залп — и вражеский полк, например, иностранных наемников, будет уничтожен атомным взрывом.

В арсенале России есть ядерные снаряды разного калибра. Например, для дальнобойных орудий таких, как Пион и Малка, разработан двести трехмиллиметровый ядерный снаряд РД5 мощностью порядка двух килотонн в тротиловом эквиваленте. А для ствольной артиллерии РД4 с ядерным зарядом в два раза меньше.

Принципиальное отличие тактического ядерного оружия от стратегического в его мощности. Снаряды считаются не стратегическими если их разрушительная сила меньше одной килотонны, но не больше десяти.

Удар таких боеприпасов сравнивают с несколькими залпами тяжелой огнеметной системы Солнцепек. Там, куда попадает снаряд, температура доходит до трех тысяч градусов.

«Если там особенно сверхмалые заряды, там до одной килотонна, то там большого заражения не будет, то есть там будет ионизирующее излучение, которое выжжет всю электронику в боевой технике, но и будет, конечно, нейтронное излучение, которое поразит вот этот самый, так сказать, контингент, который находится на данной территории.

Но опять-таки по советским стандартам через час на этой территории можно уже заходить в общевойсковой защитном комплекте, через три часа уже можно заходить просто сапогах», — рассказал военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Что такое тактический ядерный залп хорошо знают американцы. Это кадры единственного выстрела из атомной пушки.

В мае 1953-го американцы на полигоне в Неваде зарядили Атомную Энни, 280-миллиметровую пушку, снарядом мощностью 15 килотонн.

Результат выстрела — гигантский ядерный гриб высотой 160 метров. Ударная волна сломала деревья, как спички, все вокруг превратилось в пыль, от автомобилей до макетов строений. Для сравнения, на Хиросиму и Нагасаки США сбросили бомбы мощность от 13 до 20 килотонн.

«США и НАТО пересекли красную линию. Комбинация разговоров Макрона о вводе французских войск на Украину и Дэвида Кэмерона, который призывает украинцев использовать британское оружие, особенно ракеты Storm Shadow, для поражения целей внутри самой России. Это побудило российское правительство объявить, что они собираются провести учения», — рассказывает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

Это один из самых больших страхов НАТО — оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М. Любая цель на расстоянии в 500 километров для него доступна. Он тоже может оснащаться специальной ракетой с ядерная боевой частью мощностью до 50 килотонн.

Такие ракеты способны любой командный бункер разложить на атомы, как и превратить в пепел подземные укрытия, в которых ВСУ планирует разместить переданные им самолеты F-16, которые Киев просил с маниакальным упорством.

Боевыми ядерными зарядами различной мощности могут быть оснащены и наши гиперзвуковые «Кинжалы», и высокоскоростные крылатые ракетах Х-32.

«Применение тактического удара ядерным оружием решит громадные задачи и накопления войск. Это, скорее всего, предотвращение наступления», — председатель совета международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Березовец.

Тактическое ядерное оружие — это крайне серьезный аргумент, о котором Россия напрямую указала Западу. Еще один способ остудить горячие головы, тех, кто пытается «бряцать оружием» и готов бросить мир в жерло ядерной войны.

В тот момент, когда Россия и Белоруссия объявляют о начале учений, на сайте президента Украины появляется петиция о приглашении в страну иностранных войск. Для ее рассмотрения нужно 25 тысяч голосов украинцев. Прошло пять дней — желающих видеть на своей земле солдат НАТО пока всего три тысячи.