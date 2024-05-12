«Я много абортов сделала»: откровенное предсмертное интервью жены Папанова

Жена Анатолия Папанова сделала несколько абортов
Фото: Кадр из сериала «Инспектор Купер», 2012 г.
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Женщина пошла на отчаянный шаг из-за алкоголизма супруга.
В предсмертном интервью федеральному телеканалу супруга актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева рассказала о том, что сделала несколько абортов во время их брака.
Причиной такого решения она назвала алкоголизм мужа. Она объяснила, что они с друзьями напивались до такой степени, что Анатолия потом приходилось искать.
Естественно, что в таких условиях женщине хватало хлопот. У пары родилась лишь одна дочь. Надежда не уточнила точное количество совершенных абортов, но сказала, что их было много.
«Я много абортов делала. Ездила за город к какой-то женщине, она мне что-то там делала. А потом уже я приходила ко врачу», — рассказала однажды Надежда Каратаева.
Она отметила, что в советское время аборт нельзя было сделать официально, поэтому приходилась делать их подпольно, но она ни о чем не жалеет. Несмотря на вредную привычку мужа, женщина никогда не хотела с ним развестись.
Для совместной дочери Елены такие откровения матери стали шокирующими. Она не знала о ее прерванных беременностях. После услышанного она сообщила, что хотела бы иметь брата или сестру, но сейчас об этом размышлять уже бессмысленно.
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