Давление изнутри: какие страхи мешают нам стать успешными и как с ними бороться

Лень — далеко не причина, а следствие. Она может появляться из-за переживаний о собственной несостоятельности.

Порой кажется, что на пути к цели все стараются вставить вам «палки в колеса». Однако не всегда виноваты другие. Порой причину своих неудач стоит поискать внутри. Психолог Евгений Идзиковский эксклюзивно рассказал 5-tv.ru. о самых распространенных страхах, которые могут помешать на пути к успешной карьере.

Первый страх

Самым распространенным переживанием у людей является боязнь ошибиться. Она очень пагубно сказывается на человеке, заставляя его прокрастинировать, находиться в вечном смятении и нервозе. Если вы хоть раз задавались вопросами: «А получится ли у меня?», «Что будет, если я ошибусь?», «Посмеются ли над моей ошибкой?» — это про вас.

«Этот страх приводит к тому, что мы мечтаем, но не реализуем», — объяснил Идзиковский.

Он отметил, что такая проблема присутствует у подавляющего числа людей.

Второй страх

«Страх заявить как-то о себе, проявиться, получить внимание на себя. Он присутствует у 20-25% людей. Он сильно ограничивает, потому что сложно прийти к успеху, если вам, например, кажется, что как только вы чего-то достигните, на вас будет обращено внимание», — описал проблему психолог.

Такая установка будет давить человека изнутри. С ней вряд ли получится стать начальником или занять руководящую должность. Скорее всего не выйдет даже получить повышения. Потому проблему обязательно необходимо проработать.

Третий страх

Боязнь конфликтов. Он проявляется в страхе сказать «нет», отказаться от чего-то, возразить другому человеку, проявить мнение, которое будет отличаться от другого.

Психолог рассказал, что к нему часто приходят люди, которые говорят, что долго работают и хотели бы поговорить о повышении, но им страшно, что им откажут или назовут их недостойными, меркантильными, укажут на их плохую работу. Это страх оказаться в противостоянии.

Четвертый страх

Страх испытать негативные эмоции. Как бы странно это не звучало, но многие люди боятся бояться. Они бегут от негативных эмоций, опасаясь не перенести их. За счет этого они стараются выбирать более комфортные пути для себя, но такие варианты не приведут к успеху. Человек со страхами так и останется стоять на месте.

«Это парадоксально, потому что ваши эмоции на самом деле не несут вам никакого вреда, кроме дискомфорта. Этот дискомфорт не так уж велик, вы часто с ним сталкивались. Но вам изнутри кажется, что чувство вины будет непереносимым, и вы делаете поступки, которые вам наносят в сто крат больше вреда», — прокомментировал Идзиковский.

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