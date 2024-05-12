Голикова заявила о сокращении числа женщин в репродуктивном возрасте

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Негативная тенденция будет сохраняться в течение нескольких лет, считает и. о. вице-премьера.

Голикова заявила о сокращении числа женщин в репродуктивном возрасте

Фото: www.globallookpress.com / Caroline Arber

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Число женщин репродуктивного возраста будет уменьшаться еще длительное время. Об этом заявила и. о. вице-премьера РФ Татьяна Голикова на заседании комитета по труду и социальной политике в Госдуме.

«Тенденция по снижению количества женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, будет еще достаточно длительное время наблюдаться», — сказала Голикова.

Она добавила, что прирост числа женщин в возрасте 20-29 лет ожидается с 2028 года. Также Голикова привела данные Росстата, согласно которым суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года составил 1,41.

В марте в рамках просветительского марафона «Знание. Первые» Голикова назвала самым правильным возрастом для рождения детей 24 года. При этом в России на сегодня средний возраст рожениц — 26 лет. Это неплохой показатель по сравнению с другими странами, где мамами в среднем становятся после 30 лет, отметила Голикова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин в ходе демографической конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма» назвал приоритетной общенациональной задачей государства поддержку рождаемости и достойного качества жизни семей.

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