На водителя утонувшего автобуса возбудили дело о фиктивной регистрации мигрантов

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 53 0

Мужчине уже назначен арест сроком на два месяца за нарушение правил ПДД.

На водителя утонувшего автобуса возбудили дело о фиктивной регистрации мигрантов

Фото: 5-tv.ru

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На водителя автобуса, который упал в Мойку, завели уголовное дело о незаконной регистрации мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации в своем Telegram-канале.

Сотрудниками правоохранительных органов предварительно установлено, что в текущем году мужчина прописал в своей квартире десять иностранных граждан. Представители Следственного комитета по городу Санкт-Петербург проводят проверку по факту выявленной информации.

На данный момент водитель обвиняется по статье 322.3. УК РФ. Она означает, что мужчина фиктивно постановил на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

«В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса, в феврале–марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире», — сообщил СК.

Сообщается, что правоохранители также проверяют мужчину на наличие других фактов нарушения миграционной политики.

Расследование по делу о падении автобуса в реку Мойку продолжается. В его рамках мужчине уже вынесли арест сроком на два месяца за нарушение правил дорожного движения.

Причины аварии на данный момент не установлены. Жена водителя утверждает, что его подняли на смену рано утром, после того, как ночью он вернулся с 20-ти часового рабочего дня.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд арестовал водителя слетевшего с моста автобуса в Петербурге.

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