Изображая жертву: принца Гарри уличили во лжи про больного раком отца Карла III

Сам придумал — сам обиделся. Судя по всему, этот принцип лежит в основе большинства претензий королевского наследника.

Британский принц Гарри гостит в Нигерии, где его принимают как королевскую особу, хотя официальных прав на это у бежавшего в США монаршего отпрыска нет. Тем временем на Родине не могут забыть его последний визит в Лондон — и эта история обрастает все большим числом неприятных деталей. Как известно, после поездки представители принца заявили, что его отец Карл III не нашел времени на встречу. Но возможно, утверждение несколько утрировано. Даже сильно утрировано.

В британских СМИ пишут, что Гарри сам не захотел увидеть больного раком отца, а потом обвинил его же в холодности и бессердечности. Казалось бы, такую ложь легко разоблачить, но принц воспользовался консерватизмом отца, который не стал раздувать конфликт, оправдываться и что-либо опровергать. При этом в окружении монарха твердят, что Гарри буквально выдумал все претензии к родителю. Об этом сообщается в материале Express.co.uk.

Друг Карла III отметил: младший сын короля, как обычно, выставляет себя жертвой и изгоем в бесчувственной семье. Так, полагает источник, он пытается завоевать расположение публики. Из заявления представителей принца следует, что король не пожелал его увидеть. Да еще и запретил переночевать в королевской резиденции. На самом же деле Гарри даже не пытался связаться с папой и договориться о встрече и размещении.

В феврале стало известно, что у Карла III диагностировали рак. Поначалу Гарри суетился и через океан посылал отцу сигналы любви и поддержки, даже приезжал один раз. Но потом все равно не повез к нему внуков и жену, так как семья не исполняет важное требование — полицейский эскорт. Без него Меган Маркл, Арчи и Лилибет якобы будут в опасности в Великобритании. При этом права на сопровождение у них нет, так как при переезде в США Гарри и Меган лишились королевских титулов.

Зато в Нигерии их принимают с шиком и президентской охраной. Супруга принца еще и спекулирует своим происхождением, говоря, что среди ее предков были нигерийцы.

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