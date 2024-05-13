Звезда американских комедий Руди Морено умер в реанимации

Актер Руди Морено скончался в реанимации в возрасте 66 лет. Об этом пишет Deadline.

Информацию о смерти актера подтвердил его представитель, однако официальная причина не называется. Известно, что врачи боролись за жизнь комика.

Накануне смерти Морено страдал пневмонией. Врачи назначили ему диализ.

Морено хорошо известен зрителям не только как актер, сыгравший в «Дефективный детектив» и «Мыслить как преступник», но и как стендапер. Всего за свою жизнь он принял участие в более чем 30 проектах.

Ранее 5-tv.ru писал, что в своем доме в Санта-Монике умер оскароносный кинорежиссер Роджер Корман. Ему было 98 лет.

Роджер Корман принял участие в создании многих фильмов, среди которых «Черный скорпион», «Ведро крови» и «Кровавая мама». Благодаря ему многие актеры и режиссеры смогли получить ранний прорыв в Голливуде.