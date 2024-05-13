Никаких больше вечеринок: в США на празднике открыли стрельбу

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 35 0

В США во время стрельбы на вечеринке погибли три человека и пострадали 12

Никаких больше вечеринок: в США на празднике открыли стрельбу

Фото: www.globallookpress.com / Jimin Kim

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В результате происшествия есть погибшие.

В США во время стрельбы на вечеринке погибли три человека, пострадали не менее 12. Об этом рассказал телеканал ABC News со ссылкой на сообщения полицейских.

Трагедия произошла на массовом мероприятии в городе Стоктон штата Алабама. Присутствовало на первомайской вечеринке около тысячи человек, в результате потасовки был открыт огонь. Известно, что большинство жертв были молодыми людьми.

«Около тысячи человек присутствовали на первомайской вечеринке недалеко от Стоктона, когда началась ссора и началась стрельба», — пишут авторы.

Отмечается, что о происшествии не было заявлено своевременно. Кроме того, об аресте стрелка полиция также не сообщала.

Сотрудники правоохранительных органов в стрельбе не участвовали, говорится в материале.

Ранее 5-ytv.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о стрельбе в Москве.

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