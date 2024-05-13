В России за сокрытие номеров машин введут административную ответственность

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Правкомиссия поддержала проект о штрафах за сокрытие номеров авто

В России за сокрытие номеров машин введут административную ответственность

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Правительство поддерживает соответствующий законопроект.

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила проект о введении административной ответственности за сокрытие номеров. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В проекте отзыва отмечается, что правительство поддерживает законопроект», — говорится в публикации.

Законопроект предлагает ввести штрафы за управление машиной с видоизмененными государственными регистрационными знаками или оборудованными с применением материалов, препятствующих их идентификации либо же позволяющих их видоизменить или скрыть. Документ предусматривает и введение административной ответственности за повторное в течение года управление авто без номеров.

Отмечается, что проект отзыва по данному документу включен в повестку заседания правительственной комиссии 13 мая.

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